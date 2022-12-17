ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
16.12.2022, 19:49 2081
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства
Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.
Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.
Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.
Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.
Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.
Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".
Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.
Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".
Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.
Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.
У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
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Почему Казахстан не смог стать мясной державой
15.12.2022, 11:04 10651
Два полюса животноводства Казахстана представила информационная повестка: с одной стороны, после годичного моратория на экспорт живого скота Казахстан возобновляет его поставки за границу в рамках квот. На год лимиты составят 60 тысяч бычков и 120 тысяч баранчиков. С другой - казахстанские рестораны быстрого питания глобальной сети McDonald’s будут импортировать мясные полуфабрикаты из Объединенных Арабских Эмиратов, eldala.kz.
Две эти новости минувшей недели хорошо говорят о тех проблемах, с которыми животноводство Казахстана так и не смогло справиться за предыдущее десятилетие.
Для тех, кто подзабыл, напомним, что в 2011 году Минсельхоз Казахстана приступил к реализации Проекта повышения экспортного потенциала по мясу крупного рогатого скота. Его конечной целью было довести поставки говядины за рубеж до 180 тысяч тонн в 2020 году.
Однако что мы видим сегодня? Вместо экспорта Казахстан вынужден закупать эту самую говядину в ОАЭ.
Что пошло не так?
Руководители Минсельхоза, хоть нынешние, хоть прошлые, могут сколько угодно рассказывать о том, что в развитии животноводства все делалось правильно. Но давайте исходить из старой поговорки: покупатель всегда прав. И в этом случае покупатель - McDonald’s полностью прав, отказываясь брать то мясо, которое ему доступно на рынке Казахстана. Дело в том, что сеть ресторанов принципиально подходит к выбору продуктов, требуя наличия сертификатов безопасности и происхождения продукции.
Как у нас обеспечивают себя мясом многие отечественные рестораны? Они покупают у никому не известных перекупщиков мясо животных, которые всю свою короткую жизнь паслись неизвестно где, а потом были забиты просто во дворе сельского дома. Никаких гарантий качества и безопасности такого мяса обеспечить невозможно.
Понятно, что McDonald’s такие риски не устраивают - им нужна полная прослеживаемость продуктов питания - начиная с понимания того, где и когда появился на свет теленок, где его пасли первые полтора года жизни и где откармливали на финише перед забоем. Конечно, сертифицирован по всем требованиям должен быть и мясокомбинат, где разделывали тушу.
Как оказалось, в Казахстане нет производителей, которые бы могли показать и доказать прозрачность всей этой цепочки. Вернее, при желании они могли бы, но до сего момента у них просто не было мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. А все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда.
Чтобы понять, почему так получилось, давайте вернемся к тому самому проекту повышения экспортного потенциала по говядине. Это только на его старте чиновники говорили о том, что подавать за рубеж Казахстан будет мясо. Но чем дальше, тем упорнее они сводили все перспективы только лишь к экспорту живого скота. Именно поэтому мы и видим нынешнюю ситуацию - в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производство конечной продукции с добавленной стоимостью. Вернее, никакой экосистемы нет вообще: животноводство Казахстана, по сути, включает всего две ступени: на первой находятся мелкие фермеры либо просто жители села, которые выращивают молодняк на личных подворьях. А на второй ступени - откормочные площадки, которые с определенного момента стали выполнять не больше, чем роль скупщика скота в ЛПХ, чтобы формировать товарные партии и отгружать их в Узбекистан.
Мясопереработчики оказались, по сути, вне этой системы - из-за низкой рентабельности они даже не претендуют да более дорогих бычков, а довольствуются коровам и различной некондицией.
Естественно, что в этой, с позволения сказать, системе и речи нет ни о какой добавленной стоимости. Рентабельность животноводства, торгующего, по сути дела, даже не откормленным молодняком, минимальна. Ведь даже откорм казахстанского молодняка себе забрали узбекские покупатели, а именно тут и можно было бы получать маржу.
Какие потери при такой организации производства еще несет Казахстан?
Продавая скот живым весом, фермер, по сути, получает деньги только за мясо. А это далеко не все, что может дать бык. Думаю, многие фермеры помнят слова одного из бывших заместителей бывшего министра сельского хозяйства о том, что на современных мясокомбинатах от быка остается только последний вздох. То есть там в переработку идет все - от шкуры и внутренних органов до крови, рогов и копыт. Казахстан же, продавая быка живьем, может рассчитывать максимум на $1 тысячу с одного животного. Это цена мяса. Все остальное, что включает бычок, достается покупателю бесплатно.
А именно, забив животное самостоятельно, узбекский покупатель только на субпродуктах получает дополнительно $120, шкура дает ему еще $20. То есть дополнительна рентабельность. Даже без учета костей, крови, рогов и копыт уже составляет 15%. Это притом, что наши мясокомбинаты говорят о том, что они сидят на 5%.
Ну а если учесть дополнительную маржу на откорме, то тут прибыль можно смело удваивать.
Так что неудивительно, что Узбекистан заинтересован именно в импорте из Казахстана живого скота, а не мяса. И всячески защищает свой рынок. Ситуация дошла до смешного - Узбекистан, покупая мясо, долгое время отказывался выдавать ветеринарные разрешения па поставки в страну сбоя, то есть внутренних органов того самого животного, чье мясо он берет. Якобы из опасений в ветеринарной безопасности. А по факту это просто пример того, как соседи защищают свои интересы, вводя административные барьеры для поставок переработанной продукции в пользу поставок сырья. Это служит поддержкой мясокомбинатам Узбекистана, позволяя им получать большую рентабельность на переработке и, значит, предлагать фермерам Казахстана более высокие закупочные цены на скот.
В то же время госорганы Казахстана не принимали никаких мер, чтобы поставить отечественных и зарубежных переработчиков в равные условия. И только на прошлой неделе появилась информация, что Узбекистан все-таки снимет запрет на поставки сбоя. Видимо, наши чиновники из Министерства торговли все-таки наконец-то обратили внимание на интересы фермеров страны и смогли добиться встречных уступок от соседей в обмен на возобновление поставок живого скота.
Кстати, о ветеринарии: это, действительно, ахиллесова пята казахстанского животноводства, мешающая открытию новых рынков для казахстанской говядины. Именно сомнения в безопасности мяса из Казахстана много лет подряд тормозят переговоры с Китаем о выходе наших переработчиков на рынок Поднебесной со своей продукцией. И ситуация не только не улучшается, а напротив - усугубляется. В период пандемии Китай захлопнул слегка приоткрытую дверь, запретив поставки замороженного мяса с пяти заводов, которые к тому моменту с большим трудом смогли-таки пройти сертификацию. А ровно год назад Россия ввела запрет на поставки говядины из Казахстана в связи со вспышкой ящура в северных регионах.
Что самое печальное, Минсельхоз Казахстана долгое время игнорировал сигналы фермеров о том, что очаги ящура появляются тут и там, опасаясь потерять статус Международного эпизоотического бюро как страны, свободной от этого заболевания. В итоге, когда скрывать правду оказалось уже невозможно, и статус был потерян, и масса скота погибла, и рынок России закрылся. А ведь он оставался одним из немногих открытых. Теперь в северных регионах идет вакцинация скота, а Комитет ветеринарного контроля с нуля начинает работу по возвращению статуса МЭБ. Вот так дорого обошлась фермерам и экспортерам некомпетентность чиновников.
И тут мы вновь возвращаемся к ресторанам McDonald’s. Работу по сертификации мясокомбинатов тоже нужно начинать, и роль государства должна стать ведущей. Все мы знаем позицию Минсельхоза о том, что он отвечает только за производство сельхозпродукции, а все остальное его не касается - ни переработка, ни продажи. Но с производством мяса показывает: одно без другого не имеет смысла. Да, в рамках проекта повышения экспортного потенциала по мясу КРС в страну ввезли ангусов и герефордов на миллиард долларов. Создано племенное ядро, качественные характеристики скота улучшены. Но зачем? Пока не удастся выстроить всю производственную цепочку от теленка до полуфабриката, можно не мечтать ни об экспорте, ни о продажах в мировые сети, работающие в Казахстане. А значить, животноводство не будет прибыльным - у страны просто не останется другого выхода, кроме как продолжать продажи живого скота. И вся маржинальность продолжит доставаться тем, кто за бесценок покупает бычков и баранчиков в нашей стране.
Автор: Сергей Буянов, главный редактор портала eldala.kz.
Казахстанский эксперт по изучению Китая: китайская экономика отличается гибкостью
10.12.2022, 23:32 16261
Фото: Кадр с видео
Одно из главных отличий китайской экономики - ее адаптивность. Будучи гибкой, она оперативно реагирует на любые новые тренды и способна быстро пересобраться. Об этом в эксклюзивном интервью заявил профессор Института дипломатии Академии госуправления при президенте Казахстана Тимур Шаймергенов, сообщает CGTN.
Например, возьмем западные страны, в определенной степени это консервативные страны. И очень многие производства претерпели очень большие убытки, сложности за счет того, что не успели вовремя перестроиться. Мы видим, что в Китае производства, различные порты, объекты роботизируются. Есть целые порты, где работают фактически несколько человек. Остальное все роботизировано. Фабрики, заводы, различные предприятия тоже самое роботизируются. Новый тренд - даже сегодня в кафе работают вместо официантов роботы. Роботы не болеют. Соответственно это один из сдвигов", - поделился Тимур Шаймергенов.
В принципе если вспомните, февральская Олимпиада зимняя была очень роботизирована. Это тоже факто того, что Китай сегодня является одним из лидеров по роботизации. И этот эффект имеет свое значение. Это тоже надо учитывать. Огромный рынок, политика локдаунов, купирование этого вируса, и в принципе автоматизация и роботизация тоже приводит к тому, там, где можно заменить человека, который может заболеть и принести вирус, его заменяет робот. И это тоже оказывает свое влияние.
Коснется ли Казахстана запрет Евросоюза на морские поставки нефти из России
05.12.2022, 18:20 21901
Фото: cpc-online.ru
С 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает sputnik.kz.
Также с 5 декабря начинает действовать потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель.
Подобные нормы содержатся в шестом пакете санкций в отношении России. Этим же документом предусмотрен запрет европейским странам оказывать услуги по страхованию танкеров, с помощью которых Россия доставляет нефть в третьи страны.
Предварительно известно, что введенные в отношении российской нефти санкции не затронут казахстанскую нефть. В Министерстве энергетики Казахстана информацию пока не комментировали.
Отметим, что на фоне эмбарго в отношении российской нефти эксперты прогнозируют рост мировых цен на нефть, которые из-за эмбарго могут превысить $100 за баррель.
КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тысячи км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.
Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани".
Председатель Кубы посещает Китай с госвизитом с 24 по 26 ноября
25.11.2022, 00:26 28831
Фото: кадр с видео
В четверг председатель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с государственным визитом. Эксперт от Китайской академии общественных наук Хань Хань, поделится своим мнением, почему этот визит так важен для обеих сторон, сообщает телеканал СGTN на русском.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Кубы. А Куба, в свою очередь, один из основных торговых партнеров Китая среди стран Карибского бассейна. Мы остаемся привержены сотрудничеству в торговле, инвестициях и реализации инфраструктурных проектов. По статистике таможенной службы Китая, товарооборот между нашими странами в 2021 году превысил 1 млрд долларов, увеличившись на 7,2% в годовом выражении. Можно с уверенностью охарактеризовать сотрудничество двух стран как многоплановое. Визит лидера Кубы в Китай передает положительный сигнал, что развивающиеся страны стараются преодолеть раскол международного сообщества и восстановить доверие. К сожалению, по этому поводу далеко не все страны наши единомышленники. Гавана не первый год живет под давлением внешних санкций с США, что не только вредит экономическому развитию страны, но и препятствует повышению благосостоянию народа. На площадке ООН призывали и призывают США прекратить блокаду Кубы. Это справедливо и логично. Если все эти ограничительные меры будут сняты, страна будет получать больше пользы от международного сотрудничества, в частности в области медицины", - рассказала эксперт от Китайской академии общественных наук Хань Хань.
Страховой обман под прикрытием
07.11.2022, 15:53 46436
Фото: Depositphotos
28.01.2016 г. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 были утверждены Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству (далее - Правила). В п.3 ст. 22 Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности внесены изменения, и если раньше размер ущерба определялся независимыми оценщиками, то после внесения изменений в Закон размер ущерба определяется страховщиком.
Для получения лицензии оценщика необходимо иметь соответствующий диплом о высшем образовании, стаж работы помощником оценщика не менее 2 лет, сдать квалификационные экзамены. В случае выявления нарушений со стороны оценщика к нему применяются различные санкции вплоть до приостановления действия лицензии.
На сегодняшний день Правила вызывают очень много нареканий. К примеру: до принятия Правил количество нормо-часов на устранение перекоса кузова ТС принималось из нормативов, утвержденными АО "Автоваз" и составляло от 6 до 24 нормо-часов. Однако Национальный банк РК решил, что минимальное количество на устранение перекоса составляет 2 нормо-часа, а на устранение перекоса особой сложности будет достаточно 7,5 нормо-часов. В соответствии с этими Правилами никаких квалификационных требований к страховщикам не предъявляется и никакой ответственности за неверно составленную калькуляцию не предусмотрено. Т.е. оценкой ущерба может заниматься любой сотрудник страховых компаний независимо от образования, наличия лицензии, опыта и стажа работы. По понятным причинам страховщики, абсолютно ничем не рискуя, занижают размер ущерба.
Единственным государственным органом, осуществляющим контроль за исполнением Правил, является Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, правопреемник прав и обязательств Национального банка РК. Одной из ключевых задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) является обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения. Однако и оно заняло оборонительную позицию, отказываясь вмешиваться в ситуацию и привлекать к ответственности недобросовестных страховщиков. За 5 лет не известно ни одного случая о привлечении к ответственности какой-либо страховой компании по факту занижения размера ущерба, хотя таковые носят массовый характер. Из разъяснений Агентства следует, что определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется страховщиком в соответствии с нормативно-правовым актом уполномоченного органа. При этом касательно вопросов о несогласии с оценкой размера вреда, причиненного имуществу, следует отметить, что согласно Положению об Агентстве осуществление, в том числе проверка правильности определения размера вреда, причиненного имуществу, равно как и регулирование деятельности независимых оценочных компаний, в функцию Агентства не входит.
Т.е. Агентство явно показывает, что не может контролировать исполнение и соблюдение своих же Правил. Более того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка закрывает глаза на многочисленные факты ущемления прав потребителей и на те жалобы, которые направляются вместе с решениями суда или страхового омбудсмана, при этом демонстрируя полную недееспособность в вопросах оценки ущерба и, принимая жалобы от потребителей по многочисленным фактам занижения, не готово дать должную оценку действиям страховых компаний.
В настоящее время Агентство приняло новую практику рассмотрения жалоб от потребителей, которая заключается в изложении хронологии событий и рекомендации обратиться в суд либо к страховому омбудсману. В редких случаях Агентство усматривает нарушения, допущенные страховыми компаниями, но затем эти нарушения по каким-либо мотивам обнуляются в суде. За истекшие три года известны всего лишь три случая, по которым Агентством возбуждалось административное производство.
Случай первый
СК оценивает ущерб гр. Р. в размере 470992 тенге. Спустя какое-то время Р. получает письмо от СК, в котором говорится о том, что размер ущерба пересмотрен и теперь он составляет 392726 тенге. После вмешательства независимого оценщика СК принимает решение добавить к своей оценке 196607 тенге. Вся процедура затянулась более чем на 3 месяца. По данному факту была подана жалоба в Агентство. По итогам проверки Агентство дает разъяснение, что Законом и Правилами не предусмотрена возможность изменения страховщиком размера ущерба, с которым потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель были ознакомлены, в том числе по основаниям выявления страховщиком факта некорректного расчета размера вреда и возбуждает административное производство. Однако в суде представитель Агентства, указывая на отсутствие, предусмотренной законодательством, возможности изменения страховщиком отчета о размере вреда в сторону уменьшения, допускает возможность изменения размера вреда в отчете, в сторону увеличения. Дело было закрыто.
Случай второй
В январе 2020г. в СК обращается гр. П. с заявлением об определении размера вреда, который был оценен в 276734 тенге. После длительных переговоров в конце июня того же года СК перечисляет 555104 тенге. За 6 месяцев оценка пересматривалась 4 раза. Независимый оценщик оценил ущерб в 642529 тенге. Процедура оспаривания размера ущерба затянулась еще на 5 месяцев. В итоге получение возмещения затянулось почти на год. По данному факту была подана жалоба в Агентство, в которой одним из требований было обязать СК оплатить неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Однако, как и подавляющем большинстве случаев, Агентство никак не отреагировало на жалобу. П был вынужден обратиться в суд, который длился еще 6 месяцев. Суд решил взыскать с СК в пользу П неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Данное решение было направлено в Агентство и в очередной раз реакции не последовало. После получения ответа с изложением хронологии событий в Агентство была направлена досудебная претензия, после которой Агентство принимает решение возбудить административное производство. Однако, производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" было прекращено за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
В данном и конкретном случае Агентство абсолютно неприкрыто продемонстрировало свое нежелание заниматься защитой прав потребителей. Потребитель не должен был обращаться в суд для того чтобы получить неустойку. Обязанность по возмещению неустойки регламентируется п.4 ст. 26 Закона РК об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Агентство должно было защитить права потребителя и возбудить административное производство по первой жалобе.
Случай третий
14.07.2021 г. гр. К обратилась в СК с заявлением на проведение оценки а/м "Ниссан Альмера". В свою очередь СК определила размер ущерба на сумму 891749 тенге. Не согласившись с оценкой страховщика и понимая, что этой суммы ей не хватит даже на покрытие половины реального ущерба, К обратилась к независимому оценщику, по заключению которого сумма нанесенного ущерба составила 1977640 тенге.
17.09.2021 г. страховая выплата в размере 891749 тенге была получена.
22.09.2021 г. от СК на электронную почту приходит новая оценка на сумму 1 166 409 тенге датированная 16.09.2021 г. При этом никаких пояснений действиям компании или рекомендаций не было. Т.е. ей надо было самой догадаться, что делать с этой оценкой. Представитель страховой компании дать письменные пояснения действиям компании отказался, и дал устные пояснения, что для получения оставшейся части необходимо написать новое заявление на выплату. Таким образом первая версия оценки стала недействительной, а вторая версия появилась без всяких на то оснований, да еще и с нарушением сроков, установленных п.3. ст.22 Закона об ОС ГПО ВТС (Определение размера вреда, причиненного имуществу, производится страховщиком в течение десяти рабочих дней на основании заявления об определении размера вреда). После подачи жалобы Агентством было возбуждено административное производство. В действиях Компании усматривались признаки административного правонарушения согласно части 1 статьи 229 КоАП, в которой предусмотрена административная ответственность за неосуществление, а равно несвоевременное осуществление страховой выплаты либо осуществление страховой выплаты не в полном объеме. В судебном заседании представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка полностью поддержал факты указанные в протоколе об административном правонарушении. В связи с чем, просил привлечь к административной ответственности СК по части 1 статьи 229 КРК об АП указывая, что Компания осуществила страховую выплату не в полном объеме. Однако на вопрос суда пояснил, что страховая выплата Компанией была осуществлена своевременно.
Производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 КоАП РК было прекращено за отсутствием состава правонарушения.
Из приведенных случаев выводы напрашиваются сами по себе и не в пользу Агентства, которое даже если возбуждает административное производство, то в дальнейшем "сливает" его в суде.
Аналогичная ситуация складывается с определением стоимости заменяемых деталей при составлении калькуляции ущерба. На просторах интернета находятся самые низкие цены из сомнительных источников, от которых отнимается величина физического износа. Принимать цены от официальных дилеров страховщики просто отказываются. В итоге мы получаем сумму кратно недостающую для восстановления поврежденного имущества. По данным фактам потребители неоднократно обращались с жалобами в Агентство, однако повлиять на ситуацию государственный регулятор отказывается и нарушений в этом не усматривает, ограничиваясь лишь тем, что дает потребителям рекомендации обратиться в суд. В судах неоднократно рассматривался данный вопрос в пользу потребителя. Такие решения направлялись в Агентство. Реакция нулевая. При этом стоит отметить, что обращение в суды влекут за собой немалые расходы. Во время проведения судебных заседаний поднимаются вопросы, которые должны контролироваться, но не контролируются уполномоченным государственным органом. Так в 5 мая 2020 г. Алматинский городской суд поставил точку в деле гр. М, которая до подачи искового заявления безрезультатно обращалась с жалобой на действия СК, которые заключались в нарушении Правил, что повлекло значительное занижение ущерба. В суде было выявлено множество нарушений, на которые Агентство закрыло глаза. Т.е. Правила есть, а контролировать их исполнение и соблюдение некому.
Многие спорные вопросы на безвозмездной основе можно решить у страхового омбудсмана. Однако и он во многих случаях принимает позицию страховщиков, вводя в заблуждение потребителей. К примеру, при вынесении решения в офисе страхового омбудсмана требуют дать свое согласие или не согласие с принятым решением. И дают разъяснение, что в случае несогласия исполнение решения для страховщика не обязательно. При этом не принимается во внимание, что согласно п.3 ст.90 Закона о страховой деятельности решение страхового омбудсмана по разногласиям между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховой организацией обязательно для страховой организации в случае принятия его страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем). Здесь ни слова не сказано о согласии/не согласии, и тем более о не обязательном исполнении решения в случае несогласия. Но таких случаев было не мало. И благодаря такой подмене терминов страховщики успешно уклонялись от исполнения своих обязательств. Агентство как обычно нарушений в этом не усматривало.
Немало нареканий в адрес омбудсмана вызывает практика изменения Отчетов об оценке, составленных независимыми оценщиками. Согласно ст.11 Закона об оценочной деятельности экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку. Заседания у страхового омбудсмана больше напоминают торговлю на базаре, ни на какие нормы закона не обращается внимание. Известен случай, когда действующий страховой омбудсман огласил одно решение, а спустя полгода заявитель получил совсем другое решение.
Насыров Данияр, заместитель председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг
Михаил Будянский, член Столичной палаты профессиональных оценщиков
Перерыв в участии России в Болонском процессе не повлияет на качество обучения - эксперт
26.10.2022, 21:51 58711
Фото: depositphotos.com
В международном пресс-центре "Sputnik Казахстан" состоялась открытая дискуссия, в ходе которой эксперты обсудили совместные проекты Казахстана и России в сфере образования. Спикеры уделили отдельное внимание перспективности российского образования для зарубежных студентов.
Начальник отдела международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Моловцева заявила, что есть сложности в участии России в ряде многосторонних площадок. Но, несмотря на это, Россия не выходит из Болонского процесса.
Согласно заявлению наблюдательной группы Болонского процесса, сотрудничество с российскими вузами приостановлено. Но я бы хотела отметить, что Россия не выходит из Болонского процесса и не выходила. Небольшое временное приостановление сотрудничества никаким образом не влияет на то, какое образование получают иностранные студенты в России и будут получать в дальнейшем. Потому что Болонский процесс - это механизм обеспечения качества образования и признания квалификации", - отметила Ольга Моловцева.
Спикер добавила, что Россия ни в коем случае не откажется от тех инструментов Болонского процесса, которые уже включены в систему российского образования. Это в том числе контроль качества образования, аккредитация и аттестация вузов. Вопросы признания образования, признания периода обучения очень важны для реализации совместных образовательных программ, проектов, открытия филиалов российских вузов за рубежом.
Степень их реализации достаточно высокая. Мы остаемся членами Лиссабонской конвенции, все обязательства, которые у нас есть, мы выполняем в полном объеме. Я бы хотела успокоить общественность, в том числе российскую и иностранную. Резкого перехода к каким-то новым траекториям обучения не будет. Может, будет небольшая корректировка количества мест, выделяющихся по программам", - сказала она.
Директор по работе с талантами за рубежом национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Деев отметил, что в их вузе произошла переориентация по рынкам образовательных услуг.
Помимо европейского, американского рынка образования, которые превалировали, сейчас очень широко развивается образовательный рынок СНГ, арабского мира, азиатский образовательный рынок. В плане образования у нас не произошло никаких изменений. Наши дипломы университета как раньше котировались за рубежом, так, в принципе, продолжают. В этом году все, кто хотел продолжить обучение в магистратуре, в аспирантуре за рубежом, точно так же смогли это сделать", - прокомментировал спикер.
Представитель "Высшей школы экономики" также добавил, что они продолжают выдавать приложения к диплому на английском языке, чтобы студенты могли продолжить обучение в любом университете мира. Все соглашения в России еще действуют, добавил он.
Признание дипломов не регулируется какими-то процессами. Признание прежде всего регулируется межправительственными соглашениями между странами. Есть документы о взаимном признании дипломов, не нужно отдельно каким-то образом признавать свою квалификацию. Наши дипломы действуют не только в Казахстане или странах СНГ, во всем мире нет никаких ограничений к применению этих дипломов. У нас продолжается развитие онлайн-программ как в бакалавриате, так и в магистратуре. Также мы развиваем программы двойных дипломов, когда обучение как в бакалавриате, так и в магистратуре приводит к получению одновременно российского и зарубежного диплома", - подытожил эксперт.
Александр Деев отметил, что процесс приема иностранных абитуриентов не изменился. С 1 ноября откроется прием иностранных студентов на обучение в 2023 году. Планируется открыть 95 программ бакалавриата, 181 программу магистратуры. Он также добавил, что линейка предоставляемых программ обучения расширилась. В университете действует система грантов и стипендий, выделяемых правительством РФ, и иностранные граждане могут на них претендовать на конкурсной основе.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт
17.10.2022, 15:22 66576
Фото: Depositphotos
Эксперты прокомментировали варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери, которое попало на видео.
У нас в Казахстане нет конкретного законодательства, где прописано, что детей бить нельзя (…) этой нормы нигде нет, ни в законе "О правах ребенка", ни в законе о семейно-бытовом насилии. Конкретно выделенной нормы, что бить детей нельзя, нет. Например, в данном случае преступление происходит публично, с этим преступление столкнулись посторонние, оно совершено в отношении заведомо малолетнего (…) Я считаю, что дело должно быть квалифицировано по статье "Хулиганство", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова журналисту Kazakhstan Today.
Она пояснила, что "так как дело произошло публично, в общественном месте - это статья "Хулиганство".
Ей вменяют только статью 127 (…) и не только ей, это практически повсеместно. То есть, когда касается ребенка... если ребенка избили, если ребенок недоедает, недосыпает, если родителями не выполняются первичные необходимые нужды ребенка, например, вовремя не оказывается медицинская помощь, все идет по одной статье", - отметила она.
По мнению руководителя фонда, "дети Казахстана не защищены законодательно".
Это большая недоработка в законодательстве. Нужно это срочно исправлять, потому что эта 127-я статья, она ничего не меняет, притом что она не какая-то суровая. Она ограничивается штрафом и все. Применять одну и ту же статью к разным преступлениям - это, мне кажется, несправедливо. Посмотрите, по 127-й статье привлекали сколько родителей и за какие преступления, но здесь же очевидные побои", - заявила Дина Смаилова.
Она также отметила, что в статье "Хулиганство" не прописаны нормы относительно совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
Хотя такие преступления совершаются повсеместно, постоянно (…) Это происходит в школах, в детских садах, в интернатах, на улице, на остановках. Какие-то конфликты начинаются, и взрослые считают своим долгом избить ребенка", - добавила она.
Между тем, по словам известного юриста Сергея Уткина, учитывая, что никаких синяков и ссадин у девочки не обнаружили, за подобное насилие мама может быть привлечена по статье 73-2 КоАП за нанесение побоев.
То есть совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. За это деяние предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - пояснил юрист.
Однако, отметил он, если же расследование установит, что мама причиняет своему ребенку физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, то это уже влечет уголовную ответственность по статье 110 УК (Истязание) и предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 7 лет.
Но систематические действия, естественно, должны быть доказаны, например другими видеозаписями, показаниями свидетелей и тому подобное", - подчеркнул Сергей Уткин.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
10.10.2022, 14:22 70501
Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.
Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.
Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.
Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.
Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.
Есть школы даже в этих регионах незаполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.
По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".
Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.
Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.
Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков, информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.
Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.
Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, сообщает "Хабар 24".
В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?