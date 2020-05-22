Пандемия коронавируса отправила политиков в виртуальный мир

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Пандемия коронавируса пересмотрела по всему миру организацию множества политических мероприятий, отправив их в виртуальный мир или вовсе отменив. Об этом в своей статье "Коронавирус приглашает в онлайн" пишет политолог Эдуард Полетаев, передает Kazakhstan Today.

Конференции, спортивные события, религиозные и светские праздники, концерты - все эти публичные действа ждут лучших времен. Среди них оказались и массовые акции политических партий (съезды, собрания, встречи, дебаты и т.д.), поскольку они являются их традиционными методами работы со своими сторонниками. В результате партиям пришлось искать дистанционные способы налаживания контактов, не подвергая риску здоровье людей", - говорится в статье.

По словам Полетаева, самый очевидный в современных условиях и наиболее эффективный способ выхода на аудиторию - это концентрация усилий на работе в социальных сетях. Тем более что в условиях пандемии число их пользователей растет быстрее обычного. Большой прирост трафика также показали сервисы видеосвязи Zoom и Skype. Кроме того, таким образом партии вносят свой посильный вклад в предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Уже появляются научные исследования о том, как партии в разных странах мира реагируют на коронавирусную повестку. Оказалось, что преимущество, судя по экспертным и массовым опросам, закрепляется за гибкими партиями, которые открыты к конструктивным предложениям общественности. Например, в Казахстане партия Nur Otan, используя свою разветвленную структуру и массовость, скорректировала свою публичную повестку в сторону актуальных запросов населения, отметил политолог.

В частности, он заострил внимание на организации волонтерской работы для поддержки социально уязвимых слоев населения, оказании адресной материальной помощи в рамках акции Biz Birgemiz, а также помощи пострадавшим жителям Махтааральского района Туркестанской области. Попав в условиях карантина в такие обстоятельства, когда строить планы на ближайшее время стало затруднительно, люди ищут помощи. И задают партии жизненно важные для себя вопросы.

В марте партия Nur Otan усилила работу комиссий и общественных советов, чтобы обеспечить работу Call-центра и онлайн-сервисов своих общественных приемных. В конце апреля была организована серия прямых эфиров в Facebook и Instagram, в результате которых первые заместители председателей региональных филиалов партии ответили почти на 15 тыс. вопросов от населения. Они касались в основном мер социальной поддержки, защиты трудовых прав, возможностей передвижений и даты окончания карантина, говорится в статье.

Также Полетаев отметил, что в настоящее время партиям во всем мире приходится заниматься конкретными, прикладными задачами, работать со всеми заинтересованными людьми, неправительственными и политическими организациями. Многие прежде актуальные и дискуссионные темы отодвинулись на второй план. Допустим, в Казахстане не слышно стало новостей о ситуации с владельцами автомобилей, ввезенных в страну без уплаты таможенных пошлин. В ряде западноевропейских стран вопросы беженцев и защиты окружающей среды затмили темы мобильности населения, обеспечения его необходимыми товарами. Всех волнуют проблемы цифровизации.

Благодаря социальным сетям, вообще сформировалась новая культура потребления информации и реакции на нее. Пользователи стремятся рассказать о своей жизни, поделиться радостью и горем, высказать мнение по разным вопросам. Ну а в условиях нынешней эпидемиологической ситуации за политическими событиями они следят более внимательно. Общаясь в социальных сетях, люди стремятся выразить и свои эмоции. При этом здесь интонацию или жесты использовать проблематично, а лайки и смайлики как средство все же недостаточно полно и правдиво отражают человеческие реакции. Так в сетях, где культура поведения еще только формируется, появляются необоснованная критика, оскорбления, клевета, разжигание некоторых видов розни, распространение заведомо ложной информации. Развитие информационных технологий в Казахстане, как и во многих других странах, повлекло за собой ужесточение законодательства. Но этого недостаточно. Поэтому партиям и общественным объединениям надо брать ответственность на себя по формированию конструктивной культуры взаимодействия в социальных сетях", - подчеркнул политолог.

Он пояснил, что это необходимо, чтобы из сетей (где на общем фоне аудитории эмоциональные выпады превалируют из-за менталитета многих пользователей), не выпадали конструктивные предложения, которые, в свою очередь, формируют социальные блага для населения. В Казахстане к тому же социальные сети используются не только как информационная площадка, но и как координатор тех или иных коллективных действий. В частности, их применяют в качестве мобилизационного ресурса для добровольного сбора помощи пострадавшим. Поэтому сегодня сети называют "новым фронтиром в управлении чрезвычайными ситуациями". Гражданское общество научилось самоорганизовываться через социальные сети на основе проявлений гражданственности и сопереживания.

Как отметил политолог, казахстанские политические партии уже давно осознали значимость для себя сетевой аудитории. В частности, это показали парламентские выборы 2016 года. В 2019 году, когда партия Nur Otan объявила о перезагрузке формата своей работы, потенциал социальных сетей она стала использовать в больших объемах. "Нельзя отмалчиваться в социальных сетях, - написал первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram. - Nur Otan должна оперативно высказываться по имеющимся проблемным вопросам, отстаивать свою позицию. Оперативно реагировать на запросы людей. Партия должна научиться критиковать, воспринимать критику и через свои площадки переводить эти дискуссии в конструктив. Внутри партии должен быть представлен весь спектр актуальных вопросов, волнующих общество".

По мнению Полетаева, это свидетельствует о том, что в Казахстане пространство социальных сетей перестало быть местом концентрации только оппозиционных настроений. Конструктивные политические силы сейчас масштабно демонстрируют свои способности выступать на бывшем поле оппонентов и расширяют аудиторию, выстраивая механизмы обратной связи. Например, отмечается, что партия Nur Otan отдает в условиях пандемии приоритет актуальности конструктивных предложений по улучшению жизни населения, нежели тем или иным голословным утверждениям.

Таким образом, социальные сети начинают выстраивать архитектуру взаимопонимания и взаимодействия между большими и разнородными группами людей. Следует отметить, что значительная часть казахстанских пользователей осознает значимость воздействия на них социальных сетей в информационную эпоху, и соглашается с новыми правилами игры.

Однако в борьбе за вовлеченность в мир социальных сетей партиям нельзя забывать, что одного только большого числа подписчиков недостаточно. Подписчики еще должны быть заинтересованными в общении. Социальные сети - это не только агитация, но и сбор обратной связи. А это не всегда дает необходимый результат, так как обратная связь может оказаться негативной, и работать с ней сложнее, чем с традиционной однонаправленной агитацией на телевидении или в газетах. Продвижение качественной страницы в социальных сетях - это работа не на месяцы, а на годы. К тому же мало SMM-специалистов, имеющих опыт работы именно с политическими, а не только с коммерческими брендами. Партия - это не товар, хотя остается популярным мнение о том, что раскрутка страницы в социальной сети нынче мало чем отличима от продажи холодильника", - предупреждает политолог.

Массовость в соцсетях - это требование развлекательного контента, в новостном сегодня акцент смещается на качество информации. Уже достаточно частым явлением в стране становятся резонансные посты тех или иных лидеров общественного мнения. Они, используя ненавязчивый формат взаимодействия с аудиторией, оказывают прямое влияние даже на деятельность тех или иных властных институтов, тем самым повышая прозрачность и качество их деятельности. Соответственно, контент партий должен быть адаптирован к особенностям потребления информации.

Это, впрочем, не означает, что партийные страницы в социальных сетях должны быть забиты видеороликами, картинками и анекдотами. Просто, обращения пользователей должны быть собраны, дискуссия - качественно модерируема, а позиция партии в корректной форме объяснена. Ведение диалога с гражданами в социальных сетях также подразумевает принятие мер по решению проблемы и ее видение, четкие ответы на вопросы без ухода от темы. Такой диалог играет ключевую роль в коммуникации между партией и людьми. Он не требует использования информационных посредников, а при должной аналитике показывает, какие проблемы существуют в обществе", - указывается в статье.

Также Полетаев пишет о том, что социальные сети в условиях пандемии становятся одним из основных информационных ресурсов политических партий, в определенной мере трансформируя систему координации их работы с партнерами, и даже повестку дня. Уже не первый год существуют так называемые киберпартии (сетевые партии), использующие Интернет как трибуну для своей деятельности. В США и странах Европейского союза ряд недавно прошедших избирательных кампаний в значительной степени существовал в виртуальных сообществах. Необходимая информация распространялась быстро, правда, имелись жалобы на многочисленные фейки.

В конечном итоге функционал социальных сетей должен быть обращен на пользу казахстанскому обществу. Это важно не только для продвижения имиджа политических партий и реализации целей государственной политики, в том числе концепции "слышащего государства". Цифровизация политической системы имеет серьезные перспективы в условиях новых вызовов. Происходит не только сокращение расходов на публичные мероприятия, но и дистанции между партиями и населением, что способствует формированию гражданского общества XXI века с помощью инструментов, так называемой электронной демократии", - заключается в статье.

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