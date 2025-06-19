Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков

Идет работа над эвакуацией граждан из Израиля

Фото: МИД РК

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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Эвакуировано 109 казахстанцев.





Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 - через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на родину", - сказано в сообщении МИД.





Отмечается, что эвакуационная работа продолжается и в настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией граждан Казахстана из Государства Израиль.