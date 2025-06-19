Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков Эксклюзив КТ
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?"
52% участников опроса ответили: "В законодательство нужно внести изменения как можно скорее"; 7% считают, что изменения не нужны; 31% выбрали ответ: "Нужно вообще запретить выполнение опасных трюков в цирке"; 10% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Также происшествие прокомментировал журналисту Kazakhstan Today начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.