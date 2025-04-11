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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы.





Как сообщили в агентстве, МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.





Дело о крупной контрабанде наркотиков передано в суд.





По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны. Также в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.





Обманувшая граждан на 80 млн тенге интернет-мошенница задержана в Атырауской области.





Подозреваемая, вводя людей в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.





Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.





По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован.





В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК.





В одном из ЖК Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника. Подозреваемый доставлен в полицию.





В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям.





По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы. Глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.





Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.





Она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.





Марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.





Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Также суд конфисковал его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство. Приговор суда еще не вступил в законную силу.





Чиновников осудили за растрату в Актобе.





Приговором суда один из подсудимых приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.





Полиция Алматы расследует жестокое избиение женщины.





О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. По словам девушки, 5 апреля агрессор выследил, где живет ее мать, и напал на нее в переулке. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге.





Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы. Нанесенный ущерб полностью возмещен.





В Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.





Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя. Кроме того, к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.





Антикор ЗКО завершил расследование в отношении директора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной ситуации.





Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ. Обвиняемый предан суду.





Замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса.





Его привлекли к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. По данным прокуратуры Алматы, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов без законных оснований.





Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане.





Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений. В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.





Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении на севере Казахстана.





Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около 640 тысяч тенге. Трое подозреваемых были задержаны. В настоящее время они уже осуждены. Между тем оперативники продолжают розыск по подозрению в разбойном нападении иностранца.





Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции.





Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге.





Казахстанец осужден на 8 лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма.





В сентябре 2024 года в Шымкенте он через мессенджер своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации, пропагандирующие идею вооруженного джихада, а также убеждал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.





Более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.





По данным прокуратуры Актюбинской области, 75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе. Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.





В Улытауской области бухгалтер детсада украла около 16 млн тенге.





Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком на 10 лет.





Совершившему смертельное ДТП подростку изменили приговор.





Ранее приговором суда несовершеннолетний признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание 2 года лишения свободы. Указанное дело пересмотрено в апелляционном порядке, срок наказания в виде лишения свободы снижен до 1 года. Осужденный освобожден из-под стражи.





В Алматы лишили прав пьяного мопедиста.





По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.





Похитившим дизтопливо на миллионы тенге машинистам вынесли приговор в Караганде.





Приговор вынесен 11 лицам, осуществлявшим хищение дизельного топлива с тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.





Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.





Как сообщили в суде, подсудимый, действуя через посредника, под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу подстрекал к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей. Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил экс-судью к 9 годам лишения свободы, соучастника - к 8 годам лишения свободы.





С начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.





Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел.





В Павлодаре нашли нарколабораторию.





Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан.





В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области.





Дизтопливо воровали локомотивные бригады, работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге. По результатам судебного разбирательства подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период. Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.