10.04.2025, 21:30 2806
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы.
Как сообщили в агентстве, МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.
Дело о крупной контрабанде наркотиков передано в суд.
По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны. Также в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обманувшая граждан на 80 млн тенге интернет-мошенница задержана в Атырауской области.
Подозреваемая, вводя людей в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.
По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован.
В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК.
В одном из ЖК Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника. Подозреваемый доставлен в полицию.
В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям.
По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы. Глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.
Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.
Она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.
Марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Также суд конфисковал его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Чиновников осудили за растрату в Актобе.
Приговором суда один из подсудимых приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Полиция Алматы расследует жестокое избиение женщины.
О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. По словам девушки, 5 апреля агрессор выследил, где живет ее мать, и напал на нее в переулке. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге.
Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы. Нанесенный ущерб полностью возмещен.
В Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя. Кроме того, к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Антикор ЗКО завершил расследование в отношении директора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной ситуации.
Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ. Обвиняемый предан суду.
Замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса.
Его привлекли к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. По данным прокуратуры Алматы, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов без законных оснований.
Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане.
Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений. В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.
Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении на севере Казахстана.
Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около 640 тысяч тенге. Трое подозреваемых были задержаны. В настоящее время они уже осуждены. Между тем оперативники продолжают розыск по подозрению в разбойном нападении иностранца.
Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции.
Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге.
Казахстанец осужден на 8 лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма.
В сентябре 2024 года в Шымкенте он через мессенджер своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации, пропагандирующие идею вооруженного джихада, а также убеждал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.
Более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.
По данным прокуратуры Актюбинской области, 75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе. Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.
В Улытауской области бухгалтер детсада украла около 16 млн тенге.
Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком на 10 лет.
Совершившему смертельное ДТП подростку изменили приговор.
Ранее приговором суда несовершеннолетний признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание 2 года лишения свободы. Указанное дело пересмотрено в апелляционном порядке, срок наказания в виде лишения свободы снижен до 1 года. Осужденный освобожден из-под стражи.
В Алматы лишили прав пьяного мопедиста.
По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.
Похитившим дизтопливо на миллионы тенге машинистам вынесли приговор в Караганде.
Приговор вынесен 11 лицам, осуществлявшим хищение дизельного топлива с тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.
Как сообщили в суде, подсудимый, действуя через посредника, под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу подстрекал к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей. Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил экс-судью к 9 годам лишения свободы, соучастника - к 8 годам лишения свободы.
С начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел.
В Павлодаре нашли нарколабораторию.
Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан.
В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области.
Дизтопливо воровали локомотивные бригады, работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге. По результатам судебного разбирательства подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период. Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.
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03.04.2025, 19:11 16166
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Канал незаконной миграции пресекли в Актюбинской области.
Организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции) и приговорен к одному году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.
Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.
В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды.
В деятельность пирамиды вовлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
По факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело.
Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео. В полиции сообщили, что все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. После нападения подростков на пенсионера заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию.
Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге. Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.
В Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке.
Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Директор признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя от предпринимателя взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.
В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом.
На одну их них с учетом отягчающих обстоятельств наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге. Позже еще одну несовершеннолетнюю наказали за фото с искаженным флагом. На ее законного представителя наложен штраф в 39 320 тенге.
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS.
Подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в различные инвестпроекты и обещали им ежемесячный пассивный доход до 70%. Для этого они запускали в соцсетях ложные акции и создавали иллюзию фиктивной стройки. В сети финпирамиды попали свыше 5 тысяч вкладчиков. Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене.
В полиции области заверили, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка. Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил, что возбуждено дело о халатности.
В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.
Казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа.
По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера. В ДП Акмолинской области сообщили, что по факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело.
Алматинца приговорили к лишению свободы за ложное сообщение о теракте.
В декабре прошлого года алматинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в одном из ТЦ. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.
Из полиции уволили сотрудников, требовавших у туристов деньги "из-за отсутствия казахстанского техосмотра".
На видео, снятом в Туркестанской области, путешественники из Беларуси утверждают, что сотрудники полиции требовали у иностранцев 200 тысяч тенге якобы по причине отсутствия казахстанского техосмотра авто. В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что эти сотрудники уволены.
В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам.
Они признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы. Также с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.
В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий.
Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 килограммов "синтетики", 1 тонна 642 килограмма марихуаны, 238 килограммов гашиша, 322 грамма героина.
В АФМ рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат.
В частности, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. Позже в АФМ сообщили, что общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Также в отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева направили в суд.
Досудебное расследование в отношении экс-главы отдела и других лиц было завершено. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге.
В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое.
Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование.
Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде.
Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев. Остальные трое признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому.
В Туркестанской области свидетеля приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за дачу ложных показаний.
Во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля были попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.
Нелюди заживо сожгли щенка в ВКО.
Шокирующее видео опубликовали очевидцы в Сети. Они назвали убийство собаки изощренной, садистской казнью и потребовали публичной огласки преступления и официального расследования. В областном департаменте полиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
В Актобе задержали серийного похитителя трансформаторов.
Предварительное следствие установило, что в конце марта этого года подозреваемый нанял манипулятор и украл три силовых трансформатора. Общий ущерб составил около 3 млн тенге. Проводится досудебное расследование.
В Астане арестовали бывшего дипломата.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, по факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело. По итогам расследования в отношении подозреваемого следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi-роутер. Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в ИВС.
В ВКО двух иностранце осудили за организацию нарколаборатории.
Двое граждан Латвии признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.
В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала.
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как спецтехника засыпает маленькое озерцо строительным и бытовым мусором. В пресс-службе акимата района Сарайшык сообщили, что участок отведен ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ, а на видео - котлован. По факту засыпки территории и котлована строительным мусором в отношении строительной организации принимаются административные меры.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
30.03.2025, 11:34 29771
Это посягательство на безопасность государства - Нуркен Халыкберген о фотографии казахстанского флага с арабскими надписями
Фото: Акорда
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Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте в Атырау, где четыре девушки в никабах сфотографировались с флагом Казахстана, на который были нанесены арабские надписи.
Преступление с незаконным изменением казахстанского флага в Атырау, когда на полотнище была нанесена арабская надпись, нельзя назвать "безобидным" поступком. Это посягательство на фундаментальные вопросы безопасности государства, коллективной идентичности и моральных устоев. Ведь при умышленном искажении государственного символа в действие вступают не только правовые, но и культурно-исторические механизмы, определяющие, как общество реагирует на посягательство на свою целостность", - написал Халыкберген в Facebook.
По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
При этом не столь важно, двигала ли нарушителями наивная попытка привлечь внимание или осознанная провокация. Сам факт посягательства на флаг уже демонстрирует тревожное пренебрежение коллективным согласием, без которого невозможно стабильное развитие общества. Как подчеркивал еще Томас Гоббс, государство обязано жестко пресекать действия, подрывающие гражданский мир, и искажение флага - одна из тех "красных линий", где власть должна показать решимость в защите базовых ценностей", - считает общественник.
Он поясняет, почему данный инцидент - преступление, а не "пустячная шалость".
С правовой стороны в Казахстане законом запрещено надругательство над государственными символами и предусмотрена уголовная ответственность. Но еще существеннее культурно-этический аспект: флаг - не просто узор на ткани, а итог долгого и кровопролитного пути к независимости, символ единения миллионов. Если кто-то ставит личные убеждения или заимствованные элементы выше общепризнанного национального символа, он ударяет в самое сердце идентичности, что общество закономерно воспринимает как угрозу. Здесь принцип неотвратимости наказания дает понять: попытки публично оскорбить основу государственности не останутся незамеченными и не превратятся в норму", - пишет автор поста.
Халыкберген подчеркивает: непочтительное обращение с символами власти способно привести к ожесточенным конфликтам.
Во времена Наполеоновских войн захват вражеского знамени трактовался как окончательное "поражение духа" неприятеля. С тех пор отношение к флагу в целом не утратило сакральной значимости: он по-прежнему олицетворяет суверенитет и сплоченность нации. Пренебрежение к таким символам в любом обществе рассматривается как мощный удар по общему согласию, а следовательно, путь к расколу. Современный Казахстан не случайно выстроил строгие законодательные гарантии для защиты флага. Наша государственность формировалась в условиях непростого исторического наследия, где уважение к национальной символике стало краеугольным камнем новой идентичности. Оставлять без внимания факты, когда на флаг наносятся неподобающие надписи, - значит подрывать многолетнюю работу по укреплению патриотизма", - отметил общественник.
В результате может сформироваться ложное представление, будто госсимволы - просто часть оформления, и любой вправе перекраивать их по собственному желанию. На фоне подобных "вольностей" вырастает поколение, считающее, что общенациональное достояние можно использовать как площадку для личных экспериментов.
Особенно тревожит участие молодежи, в том числе несовершеннолетних. Порой это объясняют юношеским максимализмом и стремлением эпатировать публику. Однако, согласно формуле Макса Вебера, государство обладает монополией на легитимное насилие и вправе очерчивать границы, где заканчивается свобода самовыражения и начинается покушение на общественные устои. Невежество или незнание закона не отменяют последствий. Если подобные выходки не встречают адекватной реакции, у молодых людей искажается представление о допустимости подобных действий и об их тяжелых последствиях для всей страны", - считает Халыкберген.
Не менее важен, по его мнению, и религиозный контекст.
Нанеся на флаг шахаду, участники инцидента вольно или невольно нарушили не только светские нормы, но и исламский запрет на внесение сумятицы (фитны) в общество и подрыв государственного порядка. Большинство авторитетных ученых ислама подчеркивают: любая провокация, сеющая рознь и провоцирующая междоусобицы, противоречит духу религии. Следовательно использовать священный текст с целью внесения смуты и раздора - противоречит самой сути веры. Следовательно, можно говорить о феномене "карго-культа" - копирования внешних религиозных или политических атрибутов без глубинного понимания их сути. Проще говоря, люди видят эффектную надпись на флагах иных стран или радикальных движений и слепо переносят ее на национальный флаг, не задумываясь о последствиях. Такое поверхностное заимствование, лишенное критического осмысления, способно подрывать устои как государства, так и самой религии, которая не одобряет действий, несущих смуту и раскол", - подчеркнул автор поста.
Случившееся в Атырау дает понять: хотя государство и общественные институты многое сделали для воспитания патриотизма и правосознания, остаются отдельные прослойки граждан (включая подростков), которым не привито понимание значимости национальных символов.
Игнорировать это - значит допускать, что подобные инциденты будут множиться и могут стать "детонатором" более серьезных конфликтов. Твердая реакция государства в данном случае служит не только орудием наказания, но и мощным воспитательным сигналом. Общество осознает: при всех свободах и разнообразии мнений есть сферы, которые не подлежат самовольным экспериментам, а любое покушение на них неминуемо встретит ответ", - уверен общественник.
Государство - это, прежде всего, устав": оно существует лишь постольку, поскольку поддерживается системой общепринятых норм и символов. Защита флага - одна из фундаментальных основ этой системы. И если в иных случаях строгое наказание может вызывать полемику об избыточности, то в вопросе посягательства на государственную символику фактически существует общенациональный консенсус: покушение на общие святыни требует демонстрации силы и неотвратимости возмездия.
Пример в Атырау убедительно показывает, что любые попытки превращать государственные символы в площадку для сомнительных перформансов неизбежно натыкаются на жесткий отпор. Это важно и для сдерживания потенциальных нарушителей, и для укрепления доверия между народом и властью. Ведь флаг - неотъемлемый элемент национальной гордости, а его неприкосновенность - залог стабильности, гражданского согласия и готовности общества отстаивать свои фундаментальные ценности", - резюмировал автор.
Напомним, ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре девушки позируют с искаженным флагом Казахстана. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.03.2025, 17:59 44086
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жительница Атырауской области убила двоих детей.
В Кандыагаше в одном из жилых домов обнаружены тела двух малолетних детей. Младшему было всего 11 месяцев, старшему 3 года. По подозрению в убийстве задержана их мать - жительница Атырауской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС.
В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал дверь в здании школы.
Нарушитель был задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности.
Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации.
Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области.
Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.
Осужден бывший директор департамента капитального строительства "Алматы су".
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу.
Крупный канал наркотрафика пресекли в Кызылординской области.
Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент. У пассажира авто обнаружено и изъято более 500 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов. Зарегистрировано уголовное дело.
В Павлодарской области вынесли приговор за изнасилование малолетней.
17-летний житель Павлодарской области приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.
Склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
Незаконную продажу 200 вейпов выявили в Алатауском районе мегаполиса. В результате оперативных действий задержаны два подозреваемых: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада. Возбуждено уголовное дело.
Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз.
В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявил, что "в отношении виновных должны быть приняты меры административного характера".
В СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях.
В частности, в одном из Тelegram-каналов размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера. С начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.
В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка.
По факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Драка произошла в здании райакимата на западе Казахстана.
Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.
КНБ Казахстана пресек канал контрабанды оружия.
Задержан иностранный гражданин, намеревавшийся реализовать десяток единиц оружия на территории страны. По данным КНБ, оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.
АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание.
Неоднократно судимый житель города Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области.
Члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры. Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом. Начато досудебное расследование.
Выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре.
По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге. Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
В Талдыкоргане осудили главного бухгалтера районного отдела образования.
Главному бухгалтеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум бухгалтерам и начальнику районного участка Казпочты - по 7 лет лишения свободы. Трое бухгалтеров и начальник участка Казпочты признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.
Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара.
По данным прокуратуры Павлодарской области, "руководитель центра заключал мнимые договоры, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги". Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге. Возбуждено уголовное дело.
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Генпрокурор Казахстана заявил о росте подростковой преступности.
Берик Асылов поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Также он обратил внимание на безопасность в общественных местах.
В Атырауской области полиция возбудила уголовное дело из-за фото с искаженным флагом Казахстана.
Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над государственными символами. Также установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.
Жительницу Акмолинской области осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.
Приговором суда ей назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению. Кроме того, с осужденной взысканы сумма причиненного материального ущерба в размере 90 тысяч тенге и сумма морального вреда в 500 тысяч тенге.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
20.03.2025, 19:31 57441
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек.
Трагедия произошла в мае прошлого года. Погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке.
Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца.
В Шымкенте раскрыли убийство 25-летней давности.
Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки. Погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. Он этапирован в Шымкент и арестован.
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр.
При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi-роутер.
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку.
Ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Региональный уполномоченный по правам ребенка обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Нелегальные цеха по переработке мяса выявило МВД Казахстана.
В частности, в 17 километрах от города Семея выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля. Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, ушные бирки в количестве 96 штук. Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.
В Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур.
Как сообщили в прокуратуре города, руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "награда" на сумму 947 млн тенге".
Дело экс-судьи Светланы Жолмановой направлено в суд.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.
Осуждена экс-сотрудница вуза в Астане.
По информации столичной прокуратуры, она обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение. Женщина осуждена к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.
В Казахстане за три дня выявили 40 связанных с торговлей людьми преступлений.
В частности, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранцы, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов.
В ДП Алматы прокомментировали инцидент возле ТРЦ.
В Алматы возле ТРЦ "Atakent Mall" очевидцы заметили полицейские автомобили и машины скорой помощи. На запрос, что произошло около ТРЦ, в департаменте полиции Алматы корреспонденту агентства пояснений не дали, но сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, а участники инцидента установлены и доставлены в полицию.
В Акмолинской области неизвестные пытались похитить около 40 сосен.
Природоохранные инспекторы заметили на окраине леса восемь мужчин, которые выкапывали молодые хвойные деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими была выкопано и подготовлено к вывозу 37 сосен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется причастность других лиц к правонарушению.
В Астане полицейские задержали двух мошенников, которые торговали VIP-номерами в TikTok.
В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по фактам мошенничества. Кроме того, установлена их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам.
Дело экс-министра юстиции Бекетаева направили в суд.
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Порядка 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних ежегодно регистрируются в Казахстане.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что большинство таких преступлений зафиксировано в Алматинской, Жамбылской Туркестанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Обычно преступниками оказываются лица из близкого окружения детей.
Здание "Казахтелекома" в Таразе продали по заниженной стоимости.
Как сообщил официальный представитель Агентства про противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, генеральный директор и сотрудник филиала "Казахтелекома" подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате причиненный ущерб государству превысил 460 млн тенге.
Главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет.
Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.
В Астане львенка держали в подсобке СТО.
Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.
В Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия.
С начала года полицией изъято 664 единицы различного оружия, 54 гранаты и порядка 8 тысяч боеприпасов. В целом благодаря принятым мерам за последние три года найдено и изъято 8 541 единица различного оружия, а также 870 гранат и 118 246 боеприпасов.
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
До 12 лет тюрьмы грозит бывшему замминистра культуры и спорта.
Как сообщил заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев, Ерлан Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Судебное рассмотрение о хищении средств в особо крупном размере продолжается.
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона, уточнил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев.
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.
В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тысяч тонн прекурсоров.
В регионе выявлено 40 фактов наркоправонарушений. В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.
Группу дропперов задержали в Алматинской области.
Задержаны организатор и четыре участника преступной схемы. Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ.
Компанию обязали исполнить решение Верховного суда о компенсационной высадке свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных 144. Ранее судебные исполнители закрыли производство по делу из-за невозможности его исполнения.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
19.03.2025, 16:15 66091
Переходили рамки дозволенного - политолог о некоторых получателях иностранных грантов
Фото: Depositphotos
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Политолог Газиз Абишев и депутат мажилиса Бактыжан Базарбек высказались о деятельности получателей иностранных грантов.
На прошедшем заседании Национального курултая глава государства выразил поддержку той оптимизации гибридных методов внешней политики, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Те миллиарды долларов, которые распространяются по всему миру для проведения этого курса, сейчас по ним проводятся ревизии и вскрываются массовые нарушения, - цитирует эксперта издание "Казинформ".
По его словам, речь идет и о деньгах, которые приходили в Казахстан, и о грантополучателях.
Есть и те, кто, сидя на финансовой подпитке из денег зарубежных налогоплательщиков, перегревал градус дискуссии и переходил рамки дозволенного, переходя на личные нападки и проявляя выборочную слепоту. Среди этих людей есть три категории людей. У меня нет никаких претензий к бессребреникам, которые десятилетиями борются без денег за какие-то свои проекты политические и гражданские. Но есть те, кто работает в этом направлении только тогда, когда им платят деньги из бюджетов, из чужих бюджетов, а есть те, кто делает только потому, что им платят и выполняет волю тех, кто им платит. Вот к этим людям есть целая череда моральных вопросов", - сказал политолог.
Абишев убежден, что Казахстану нужно сделать правильные выводы и выработать своеобразный информационный и идеологический иммунитет.
Мы должны быть сбалансированы в понимании наших национальных интересов, учитывая географические, экономические и все прочие особенности нашей страны в сравнении с другими странами", - добавил политолог.
В свою очередь депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что грантополучатели работали и работают только ради своего личного блага.
На недавнем Национальном курултае глава государства правильно подчеркнул, что многим странам навязывали псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций. Данные организации получали миллиардные контракты, которые они нигде не публикуют, спокойно используя их в своих интересах", - цитирует депутата Zakon.kz.
По его словам, прикрываясь либеральными и якобы демократическими целями, "некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, банановой республикой".
Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела, системно организовывали информационные атаки, целенаправленно вводили в заблуждение общественность, якобы прикрываясь популистскими лозунгами за прогресс и демократию", - сказал Базарбек.
Ранее КГД опубликовал реестр лиц, получавших иностранное финансирование. Согласно информации, за последний год финансовую поддержку из за руежа получили около 200 лиц на сумму 27 млрд тенге.
Также напомним, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах и потребовали раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами. Позже глава МНЭ Серик Жумангарин пообещал, что в стране проведут детальный анализ деятельности USAID в Казахстане. В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными
13.03.2025, 19:09 71431
Тренды. Социальная деградация
Фото: Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Петропавловске пьяный хулиган размахивал травматическим пистолетом.
Его обезоружил офицер воинской Национальной гвардии. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел.
В Казахстане полицейские обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня.
За три дня оперативно-профилактического мероприятия "Қару" сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий.
Несколько уголовных дел возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
В частности, по данному факту возбуждено три уголовных дела: захват заложника - предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; хулиганство с применением оружия - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.
В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов.
Подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Лидеры группы с санкции суда арестованы.
Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана.
В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге. Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем.
В Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак".
Он приговорен к 2,6 года лишения свободы, остальные подсудимые приговорены к ограничению свободы на 2 года. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Миллиарды тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana.
По данным АФМ, "организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается".
В Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
В Алматы вынесен приговор по делу ОПГ черных риелторов.
Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам. За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.
Группу наркодельцов задержали в Алматинской области.
В ходе спецоперации задержаны три человека. В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Житель ЗКО убил друга, чтобы не возвращать ему долг.
Вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В МВД прокомментировали избиение санитаром напавшего на ребенка в лифте подростка.
Как сообщил вице-министр МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса, по данному факту проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу.
В одном из вузов Казахстана студент скрытно снимал девушек в туалете.
Казахстанские СМИ, ссылаясь на соцсети, сообщили, что в Назарбаев Университете студент снимал девушек в женском туалете. Отмечается, что у него нашли 30 видео с разными пострадавшими. В полиции сообщили, что извращенец подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. По решению суда он привлечен к административной ответственности.
Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО.
По информации Антикора, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств , выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей и для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.
Религиозных радикалов задержали в Алматы.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Житель Астаны продавал мясо павших животных.
Задержан 34-летний астанчанин, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину. Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве.
Мужчину, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан РК деньги, задержали в аэропорту Варшавы. Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов.
В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств.
Задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела
В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков.
Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.
В ДУМК прокомментировали инцидент в мечети в Туркестанской области.
В Сети распространилось видео, на котором видно, как дети мнут имаму икры. Как сообщили в ДУМК, "инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе". Также духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
06.03.2025, 18:50 84111
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Полицией Алматы объявлен в розыск подозреваемый по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В соцсетях сообщается, что подозреваемым является предприниматель Азамат Доланбаев.
АФМ расследует дело по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств в Астане.
Директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма.
Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Более 11 млн тенге похитили участники программы переселения в СКО.
Суд приговорил трех участников программы к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.
В Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
Им назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Аргын Нигматулин объявлен в розыск.
Органом, ведущим розыск, является Антикор. По данным некоторых СМИ, Аргын Нигматулин, предположительно, является старшим братом экс-председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.
В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков.
С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование.
В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца.
Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Проводятся следственные действия.
Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.
Подсудимые признаны виновными. Кроме того, с них взыскано более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО.
В хищении подозреваются должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО". Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау.
В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве.
Казахстанские полицейские раскрыли крупное киберпреступление.
Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией. В частности, в Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - из Карагандинской области. На их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего. Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС.
Суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
Суд признал пенсионерку виновной и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы. Она также пожизненно лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК.
В частности, близ Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87. Также в Жамбылской области на окраине села Бірлесу найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli, двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.
Глава городского отдела градостроительства Уральска осужден за коррупцию.
Суд приговорил главу уральского отдела архитектуры к 7 годам лишения свободы, его подчиненного - к 3,5 года, а предприниматель, уличенный в даче взятки, осужден на 7 лет колонии. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Астане организатору объединения "Архитекторы будущего" вынесли еще один приговор.
По информации АФМ, он был осужден по статьям УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Экономическая контрабанда" к 9 годам лишения свободы.
Жителя Талдыкоргана арестовали за избиение собственной матери.
33-летний местный житель города был арестован на 10 суток. В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.
Директор футбольного клуба "Жетісу" осужден по делу о хищении 31,9 млн тенге.
Он осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Директор признан виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.
В Алматы задержан бывший начальник колонии.
В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. На момент задержания подозреваемый уже не являлся сотрудником органов внутренних дел.
Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО.
В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей.
В Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом. По данным АФМ, на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открытли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.
Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.
В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию. Сообщается, что расследование начато по подозрению в коррупции.
Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области.
В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. По данному факту проводится досудебное расследование.
Дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд.
В конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений.
В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Он полностью признал вину.
Житель Алматы напал с ножом на сотрудницу аэропорта.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Дебошир был обезврежен сотрудниками полиции с помощью службы безопасности аэропорта и одного из провожающих - Мусы Абдраима. 67-летний житель Алматы был задержан. Возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью "Ерлігі үшін".
Жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков.
Трое подозреваемых помещены в ИВС. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства дела уточняются.
В Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса.
Нарушителя задержали с поличным. Он успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом, но был остановлен сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
27.02.2025, 21:35 99896
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Группу грабителей задержали в Карагандинской области.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничества и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге.
В Костанайской области полиция задержала блогера-вымогателя.
Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере.
В области Жетысу задержали подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
Незаконный игорный бизнес осуществляли в Мангистауской области под видом компьютерного зала.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.
КНБ пресек канал незаконной миграции в Кызылординской области.
По предварительным данным, были незаконно оформлены более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.
Сотрудники банков и сотовых компаний оказались замешаны в мошеннических схемах в Казахстане.
По данным Генпрокуратуры, 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Сообщается, что они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи SIM-карт, которые были использованы для обмана граждан.
Житель СКО получил пожизненный срок за изнасилование собственной малолетней дочери.
Вина подсудимого установлена депонированными показаниями потерпевшей, фотографиями и заключениями экспертиз. Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Адвоката и двух алматинцев приговорили к лишению свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.
В области Жетісу лесники получили сроки за незаконную охоту на краснокнижного джейрана.
Они признаны виновными по статье 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Кроме того, виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.
В Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
Задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы. Одним из задержанных оказался работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира. Уголовное дело направлено в суд.
В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка.
Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры.
Дело о гибели подростка после драки в Актюбинской области передано в суд.
В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", остальные пятеро проходят по статьям "Хулиганство" и "Организация преступления".
В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2, УК (Создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218, часть 1, УК (Легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
По факту драки подростков в ТЦ Алматы возбуждено уголовное дело.
Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.
Похитителю экс-супруги и детей вынесли приговор в Аркалыке.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Караганде сотрудники ЦОНов и медучреждений помогали нелегальным мигрантам.
Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду.
Задержанный в Узбекистане бывший замакима Актау доставлен в Казахстан.
После незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Шымкента.
Расследование по делу об убийстве Шерзата Полата завершено.
В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления.
Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске.
Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка установлена, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Алматы задержали группу интернет-мошенников.
Задержаны шесть человек, которые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НФА "Правительство для граждан". В ходе обыска помещения были изъяты сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денег.
В Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий.
Задержаны 19 подозреваемых. Кроме того, из незаконного оборота изъято около 80 килограммов наркотических средств.
Преступная группа занималась незаконным вывозом бензина из Казахстана в Кыргызстан.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
КНБ задержал казахстанца с 13 килограммами мефедрона.
Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстан. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
В Астане мошенница получила срок по делу о продаже фальшивых билетов на концерты.
С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещения ущерба потерпевшим судом назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.
Чиновников управления культуры осудили за хищения в области Улытау.
Руководитель управления приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного заключения дополнительного соглашения по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге.
Изнасилованную экс-начальником полиции Талдыкоргана казахстанку приговорили к 6 годам тюрьмы.
Также за мошенничество осуждены секретарь суда и пособник. Сообщается, что секретарь суда, войдя в доверие к супруге экс-полицейского, сказала ей, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге, на что женщина согласилась. Позже секретарь сообщила супруге подсудимого о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге. Получив деньги от супруги подсудимого двумя траншами, потерпевшей она передала только 20 млн тенге, оставшуюся половину присвоила себе.
В Астане мужчину убили выстрелом в голову.
По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято.
В Талдыкоргане подросток задержан по подозрению в нападении с ножом.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также профилактические меры. Несовершеннолетний поставлен на специализированный учет, а в отдел образования направлено соответствующее представление.
В Алматы сотрудники ДКНБ задержали подозреваемого в организации фрод-звонков.
В ходе осмотра обнаружены два SIM-бокса один из которых имел 32 слота для SIM-карт, использовавших для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?